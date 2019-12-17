Новый закон на Кубани позволил добиться отмены строительства апарт-отелей на побережье

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Принятый на Кубани в 2019 году закон, регламентирующий застройку в курортных городах в зоне 500 метров от моря, позволил добиться первых отмен строительства апарт-отелей и бизнес-центров на набережных, сообщил ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев.

В апреле на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 метров, приоритет в этой зоне будет отдан строительству гостиниц и отелей. "Уже можно проанализировать первые результаты. В Новороссийске апарт-отель с бизнес-центром вблизи набережной будет перепрофилирован в гостиничный комплекс. Исключено и строительство апарт-отеля на первой береговой линии в станице Голубицкой, благодаря новому закону на этом участке будет гостиница", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что большие успехи в реализации закона есть в Геленджике. По его словам, только на улице Туристической, расположенной в прибрежной зоне, уже более чем в два раза снизили этажность и плотность планируемой застройки: проекты зданий, которые могли превышать высоту 20 метров и закрывать вид на море, после принятия закона были направлены на доработку. "Безусловно, многоэтажные здания, которые уже построены ближе, чем 500 метров от береговой линии, никто сносить не собирается. Но мы будем смотреть, насколько возможна их реконструкция, приведение в соответствие с новыми градостроительными нормами", - пояснил губернатор Краснодарского края.

Ранее Кондратьев отмечал, что ограничить застройку необходимо, чтобы не превратить курортные города в "спальные районы" - за последние годы в них построено множество новых домов, в том числе многоэтажки-самострои. Учитывая возрастающий поток туристов и рост населения в прибрежных городах и поселках, также возникают проблемы из-за перегруженности инженерных сетей, загруженности дорог и нехватки мест в школах и детских садах.