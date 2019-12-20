На Ставрополье запретили продажу снюсов

СТАВРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты думы Ставропольского края на заседании в пятницу приняли закон о запрете продажи в регионе никотиносодержащих смесей, потребляемых отличным от курения табака способом. Он вступит в силу 30 декабря 2019 года и касается жителей всех возрастов, сообщил на заседании депутат Юрий Гонтарь.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют "снюсами", при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

"Оперативно в течение трех дней рассмотрен этот законопроект, <...> вступит в силу <...> 30 декабря 2019 года. С этого дня начнем бескомпромиссную борьбу с этим злом", - сказал он. Запрет установлен поправками в краевой закон "О мерах по защите прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота в Ставропольском крае никотиносодержащей продукции, потребляемой способами, отличными от курения табака".

"Опасность никотиносодержащей продукции заключается также в том, что представляющий опасность для здоровья человека никотин содержится в ней в большом количестве. Так, например, в одном пакетике снюса никотина содержится в десятки раз больше, чем в одной сигарете, и его употребление в неограниченном количестве может привести к летальному исходу", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте краевого парламента.

В Ставропольском крае инициатором борьбы со снюсами стал губернатор Владимир Владимиров, который предложил жителям региона сообщать ему в Instagram о точках продажи такой продукции. Также глава региона внес инициативу о законодательном ограничении на продажу подобных смесей в краевой парламент.

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Также 4 декабря группа депутатов от КПРФ внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс.