В Магаданской области в 2020 году на 30% снизят тариф на электроэнергию

ТАСС, 21 декабря. Власти Магаданской области приняли решение со следующего года снизить на 30% тариф на электроэнергию для физических лиц. Об этом в субботу заявил губернатор региона Сергей Носов на ежегодной итоговой пресс-конференции.

Вопрос снижения энерготарифов очень важен для населения Магаданской области, так как регион входит в десятку лидеров по стоимости за 1 кВт. В настоящее время тариф на электроэнергию для колымчан составляет 5,25 рублей.

"Я буквально сегодня поручения давал, подготовленный тариф для населения будет 3,65 рублей. Снижение на 30%. Приказом по департаменту цен и тарифов [региона] такой документ выйдет, и будем работать дальше", - сообщил глава региона.

С учетом нововведения в первом полугодии тариф для физических лиц Магаданской области составит 3,61 рублей, во втором - 3,65 рублей. Губернатор отметил, что не только снижает тариф для физических лиц, но и обещает не допустить повышения цен для остальных потребителей.

По словам Носова, снижение тарифа стало возможно благодаря полученному разрешению ФАС устанавливать тариф от 3,65 до 6 рублей.