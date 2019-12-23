{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе под Липецком

Два фельдшера будут проводить прием пациентов в первой половине дня, а затем работать по вызовам на участке

ЛИПЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Первый в Липецкой области образцовый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в преддверии Нового года в селе Ильино, в окрестностях регионального центра, сообщил в понедельник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"По уровню оснащенности и комфортности как для пациентов, так и для медицинского персонала новый ФАП в селе Ильино значительно превосходит все медучреждения такого типа, имевшиеся до этого в Липецкой области", - сказал он.

По словам Артамонова, новый пункт, созданный по нацпроекту "Здравоохранение", станет образцовым для всех последующих ФАПов, которые создаются в регионе. Здесь есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, помещение оборудовано для маломобильных граждан.

Как ожидается, в ФАПе будут постоянно работать два фельдшера, которые в первой половине дня будут проводить прием пациентов, а во второй половине дня - работать по вызовам на участке. "По графику в формате выездной поликлиники здесь организован прием участковых терапевтов и узких специалистов", - пояснил Артамонов. Он также подчеркнул, что на строительство и оборудование нового пункта из областного бюджета направлено около 9 миллионов рублей. "Новый ФАП в селе Ильино - уже 23-й в Липецком районе, он будет оказывать первичную медицинскую помощь взрослым и маленьким жителям села, которых здесь более тысячи человек", - заметил глава региона.

В этой связи Артамонов также напомнил, что сейчас в Липецкой области действуют около 400 ФАПов, в будущем году их число должно увеличиться еще на несколько десятков.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
Реклама на ТАСС
ОНФ просит ростовский Минсельхоз решить проблему усыпления здоровых животных в ветклиниках
Общественники заявили, что эвтаназия для здоровых животных противоречит нормам законодательства и принципам гуманности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС