Первый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе под Липецком

ЛИПЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Первый в Липецкой области образцовый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в преддверии Нового года в селе Ильино, в окрестностях регионального центра, сообщил в понедельник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"По уровню оснащенности и комфортности как для пациентов, так и для медицинского персонала новый ФАП в селе Ильино значительно превосходит все медучреждения такого типа, имевшиеся до этого в Липецкой области", - сказал он.

По словам Артамонова, новый пункт, созданный по нацпроекту "Здравоохранение", станет образцовым для всех последующих ФАПов, которые создаются в регионе. Здесь есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи, помещение оборудовано для маломобильных граждан.

Как ожидается, в ФАПе будут постоянно работать два фельдшера, которые в первой половине дня будут проводить прием пациентов, а во второй половине дня - работать по вызовам на участке. "По графику в формате выездной поликлиники здесь организован прием участковых терапевтов и узких специалистов", - пояснил Артамонов. Он также подчеркнул, что на строительство и оборудование нового пункта из областного бюджета направлено около 9 миллионов рублей. "Новый ФАП в селе Ильино - уже 23-й в Липецком районе, он будет оказывать первичную медицинскую помощь взрослым и маленьким жителям села, которых здесь более тысячи человек", - заметил глава региона.

В этой связи Артамонов также напомнил, что сейчас в Липецкой области действуют около 400 ФАПов, в будущем году их число должно увеличиться еще на несколько десятков.