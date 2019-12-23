В Сочи открылся эколого-туристический пеший маршрут на высоте более 2 тыс. метров

СОЧИ, 23 декабря. /ТАСС/. Зимний эколого-туристический маршрут до Бзерпинского карниза на высоте более двух тысяч метров открылся в Сочи. Отправиться в путь можно пешком или на снегоступах, сообщили в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Сочи является одним из самых популярных в России круглогодичных городов-курортов. В зимний сезон туристы предпочитают активный отдых на горнолыжных курортах. В пресс-службе администрации города сообщали, что с начала 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек. За зимний сезон 2019/2020 курорт планирует принять порядка 1,5 млн туристов.

"В Сочи открылся зимний эколого-туристический маршрут на Бзерпинский карниз. Маршрут проходит по территории Кавказского биосферного заповедника. Эколого-туристический маршрут начинается от урочища Медвежьи ворота на высоте 1890 метров и тянется по склону горы Табунная до Бзерпинского карниза (2100 м). В завершении пешего похода туристов ждут два альпийских домика для ночлега, столы и скамейки для отдыха", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отправиться в путь можно пешком или на снегоступах только в составе организованных групп в сопровождении сертифицированных гидов-инструкторов. Тропа может заинтересовать также скитуристов - любителей прогуляться по пересеченной местности на специальных лыжах.

Бзерпинский карниз - один из самых живописных горных маршрутов на территории Кавказского биосферного заповедника. Назван из-за названия реки - Бзербь и крутого обрыва (карниза), рядом с которыми и располагается.

Гостям курортов Краснодарского края сегодня доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов. Они проложены по территориям 26 муниципальных образований края. Наибольшее количество экскурсионных маршрутов проходят в Анапе, Геленджике, Сочи, а также в Крымском и Темрюкском районах, туристических - в горной и предгорной зонах. Это Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский, Туапсинский районы и Сочи.