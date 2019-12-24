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В КЧР рекультивируют хранилище отходов Эльбрусского рудника площадью 5,6 га

В республике также строят два мусоросортировочных комплекса

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в ближайшие два года в рамках нацпроекта "Экология" планируют начать рекультивацию хранилища отходов Эльбрусского свинцово-цинкового рудника, под воздействием вреда которого находятся более 150 тыс. человек. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе ежегодной пресс-конференции в городе Черкесске.

"Карачаево-Черкесская Республика участвует в реализации пяти федеральных проектов: "Чистая страна", "Создание комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Работы по рекультивации объекта накопленного экологического вреда - хвостохранилища Урупского месторождения, реализуемые в рамках проекта "Чистая страна", начались в апреле 2019 года будут завершены в 2021 году. В 2021 году планируется начать работы по рекультивации еще одного объекта накопленного вреда - хвостохранилища Эльбрусского", - сказал Темрезов.

Он добавил, что благодаря нацпроекту "Экология" в регионе ведутся работы по рекультивации хвостохранилища Урупского горно-обогатительного комбината, строятся два мусоросортировочных комплекса.

По информации управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР, хвостохранилище Эльбрусского свинцово-цинкового рудника расположено в Карачаевском районе республики, в 2 км к северу от поселка Эльбрусский. В настоящее время земли, занятые хвостохранилищем, представляют собой пустующую, непригодную для хозяйственного использования площадь, покрытую отходами ликвидированного Эльбрусского рудника.

"Площадь хвостохранилища - 5,65 га, количество накопленных отходов - 370 тыс. куб. метров. Численность населения, которое находится под угрозой негативного воздействия объекта - более 150 тыс. человек. Общая стоимость реализации мероприятия составляет 279,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 265,7 млн рублей и из бюджета Карачаево-Черкесской Республики 14 млн рублей", - добавила собеседница агентства.

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РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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