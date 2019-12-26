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Реконструкция аэропорта Черский для развития Севморпути начнется в Якутии в 2021 году

Работы планируют завершить в 2023 году

ЯКУТСК, 26 декабря. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта Черский, одного из важнейших пунктов для развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на берегу нижнего течения реки Колыма, начнется в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства в четверг.

"Реконструкция аэропорта Черский будет осуществлена в период с 2021 по 2023 годы. В указанный период будут проведены работы по строительству новой искусственной взлетно-посадочной полосы и ограждения аэродрома. Объем финансирования составляет около 2,1 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что реконструкция аэропорта имеет социальное значение. "Отсутствие модернизации аэропортовой инфраструктуры может привести к транспортной изоляции отдаленных арктических районов Якутии, где нет другой транспортной альтернативы", - добавили в пресс-службе.

Поселок Черский является административным центром Нижнеколымского района, находится на крайнем северо-востоке Якутии, у границы с Чукоткой. В поселке проживает около 2,5 тыс. человек.

По утвержденному правительством РФ плану развития инфраструктуры Северного морского пути нужно реконструировать до 2024 года четыре аэропорта в арктических регионах России. Из них два находятся на Чукотке, один - в Ненецком автономном округе (НАО). Четвертым по счету стал аэропорт поселка Черский в Нижнеколымском районе, там находится Зеленомысский речной порт, который расположен в 130 километрах от места впадения реки Колыма в Восточно-Сибирское море.

Развитие Севморпути до 2035

Правительство РФ утвердило 23 декабря подготовленный Росатомом план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

План предусматривает три основных этапа: до 2024 года, до 2030 года и до 2035 года. В нем прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Особое внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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