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Минобороны построит в Дагестане более 50 школ и детсадов

В Каспийске и Магарамкенте уже завершилось строительство дошкольных учреждений

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершили строительство первых двух из пятидесяти запланированных детских садов и школ в Республике Дагестан, их готовность проверил в субботу заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В 2019 году военно-строительный комплекс Минобороны как надежный и обязательный застройщик привлечен рядом субъектов РФ для возведения гражданских объектов. В рамках национальных проектов "Демография" и "Образование" в Дагестане военные строители возведут более 50 новых детских садов и школ", - заявил Иванов.

По данным Минобороны, дошкольные учреждения построены в Каспийске и Магарамкенте в рекордно короткие сроки - за 110 и 160 дней соответственно.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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