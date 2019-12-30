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Мероприятия подпрограммы Минкавказа по развитию Кавминвод выполнены на 90%

По словам статс-секретаря - заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олега Хацаева, все запланированные объекты будут построены и сданы в эксплуатацию в соответствии с намеченными сроками

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мероприятия подпрограммы Министерства по делам Северного Кавказа "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" по данным на конец декабря выполнены на 86,7%. Об этом сообщил ТАСС в понедельник статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олег Хацаев.

"Сегодня с полной уверенностью можно говорить о том, что все запланированные объекты будут построены и сданы в эксплуатацию в соответствии с намеченными сроками. Объекты, финансирование которых завершается в 2019 году, будут введены в эксплуатацию сразу после новогодних каникул; объекты, переходящие на 2020 год, будут введены в эксплуатацию в соответствии с теми сроками, которые обозначены в заключенных соглашениях. По состоянию на 23 декабря исполнение по реализации мероприятий подпрограммы составляет 86,7%", - отметил собеседник агентства.

Всего, по данным Хацаева, в 2019-2020 годах в двух городах-курортах введут в эксплуатацию более 20 объектов. "В рамках заключенных соглашений в 2019 году в городах Пятигорске и Кисловодске начато возведение 23 объектов капитального строительства: 14 спортивных площадок, физкультурно-оздоровительного комплекса, детско-юношеской спортивной школы, двух детских садов, двух школ и трех объектов по благоустройству общественных пространств Кисловодска. Из них 17 объектов финансируются в течение 2019 года, шесть являются переходящими на 2020 год", - сказал Хацаев.

По его словам, благодаря совместной работе чиновников в сжатые сроки были решены все вопросы, связанные с документами, и в мае 2019 года начаты строительно-монтажные работы. На строительных площадках работали в две, а на некоторых объектах - и в три смены. На объектах были установлены видеокамеры, при помощи которых в режиме реального времени осуществлялось непрерывное видеонаблюдение за ходом строительных работ на объектах.

Он добавил, что, кроме того, уже заключены соглашения с правительством Ставропольского края, в соответствии с которыми в 2020 году в Кисловодске будет начато строительство еще одного детского сада на 280 мест, средней общеобразовательной школы на тысячу мест, спортивного комплекса на 2 тыс. посадочных мест и продолжено благоустройство общественных пространств Кисловодска.

Также представитель министерства сообщил, что Минкавказа направило предложение в правительство Российской Федерации о расширении подпрограммы за счет включения в нее мероприятий по другим городам-курортам, расположенным в регионе Кавказских Минеральных Вод.

О подпрограмме

Подпрограмма "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" была создана в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", в соответствии с решением министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева в 2018 году.

Теги
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