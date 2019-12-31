Во Владивостоке установили улицу с елками в честь всех дальневосточных регионов

ВЛАДИВОСТОК, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Владивостока установили живые елки в честь 11 регионов Дальнего Востока на центральной площади в новогоднем городке. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэрии, это вклад местных предпринимателей в создание праздничного настроения.

"Эти елочки городу для украшения площади подарили предприниматели, которые ими торгуют. Всего они предоставили 40 деревьев, 11 из которых стали частью экспозиции "Аллея Дальнего Востока" и были посвящены дальневосточным регионам. Остальные елки образовали зону "Сказочный лес", где горожане теперь с удовольствием фотографируются", - сообщили в пресс-службе.

Кроме живых елей на площади установлены снежный городок, ледяная горка и небольшой каток, детские карусели, несколько фотозон, светодиодные фигуры, а также небольшие платки, торгующие горячим чаем, соками, блинами и другими закусками.

На площади уже развернулись новогодние гулянья, здесь работают сразу 20 локальных площадок, где жители и гости города могут принять участие в различных играх. Вечером здесь же пройдет концертная программа с участием известных в Приморье артистов и творческих коллективов, гости праздника примут участие в викторинах и играх, а также в караоке-битве. За два часа до полуночи власти города устроят новогодний салют, после чего праздничная программа завершится.

Вместе со всем Приморским краем отмечают Новый год и смотрители многочисленных местных маяков со своими семьями. Как рассказал ТАСС представитель маячной службы Тихоокеанского флота, на маяке Кроличьем на юге Приморья, например, елку украшают самодельными игрушками из подкрашенного льда. На маяке Брюса в новогоднюю ночь стол для всей семьи маячника накрывают в традиционном стиле: холодец, салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". В полночь все члены семьи поднимают бокалы с шампанским и обмениваются подарками.

В этом году Приморье долго ждало устойчивого снежного покрова. Во Владивостоке до понедельника весь снег, успевший выпасть несколько раз за сезон, уже растаял. Но за сутки до Нового года природа подарила столице Дальнего Востока настоящий новогодний снегопад. Пушка искусственного освежения, которую ранее установили власти города на центральной площади, не оказалась необходимой. Жители города отмечают особенно красивое новогоднее убранство главной площади и центральных улиц. Над улицей Адмирала Фокина развешено множество синих огоньков, создающих у горожан ощущение скорого наступления чуда.