В Железноводске в 2019 году туристический поток вырос на 17%

ПЯТИГОРСК, 4 января. /ТАСС/. Более 140 тыс. туристов впервые за последние десять лет посетили Железноводск в Ставропольском крае в 2019 году, что на 17% больше, чем в 2018 году. Об этом в субботу сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 2019 году Железноводск посетили более 140 тыс. туристов. Таких показателей самый зеленый курорт Ставрополья достиг впервые за последние десять лет, превысив посещаемость прошлого года на 20 тыс. отдыхающих", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пик туристической активности пришелся на май-июнь и октябрь. На новогодние каникулы санатории и гостиницы Железноводска также заполнены на 100%.

При этом в мэрии добавили, что выросло и количество иностранных гостей, которые выбирают для отдыха и туризма Железноводск. В этом году на ставропольский курорт приехали 5,5 тыс. иностранцев со всего мира.

"Особенно популярен Железноводск у граждан Европы и Израиля. Среди россиян чаще других Железноводск выбирают жители Москвы, Сургута, Ямала, Тюмени и Ростова", - отмечается в сообщении.

На территории Железноводска функционируют 23 санатория и 15 гостиниц.