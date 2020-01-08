Фестивали целебной грязи, воздухоплавания и кино пройдут в Железноводске в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 8 января. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Герой и время", фестивали пивоваров и целебной грязи "Железная грязь" пройдут в Железноводске в 2020 году. Всего в городе-курорте, где активно развивается событийный туризм, проведут в этом году более 30 таких мероприятий, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске в 2020 году пройдет более 30 событийных мероприятий. В сентябре Железноводск встретит знаменитостей - участников II международного кинофестиваля "Герой и время". В августе запланирован еще более масштабный фестиваль целебной грязи "Железная грязь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, впервые в мае пройдет трехдневный фестиваль ставропольских пивоваров FerrumBeerFest. Осенью в очередной раз город встретит участников фестиваля воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".

"Пушкинская галерея снова станет площадкой для проведения фестиваля кукол, на котором впервые на Юге России можно будет увидеть восстановленные игрушки детей императора Николая II. Там же будут проходить встречи с артистами. Масштабные мероприятия запланированы также в рамках празднования юбилейного 9 Мая", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в 2020 году Железноводск встретит участников масштабных спортивных мероприятий - забегов FerrumRunMan и "Крокусы Бештау", который уже много лет собирает на курорте более тысячи участников со всей страны. В городе снова пройдут "Бал тюльпанов", фестиваль красоты "Железная шпилька", рыцарский турнир, "Говорухинские дни", "Забег невест" и встречи в рамках фестивалей искусств "Белая акация" и "Золотой витязь". Отпразднуют на курорте в 2020 году юбилей композитора Петра Чайковского и день рождения писателя Льва Толстого.

В 2019 году Железноводск впервые за последние 10 лет посетили более 140 тыс. человек. В целом турпоток на Ставрополье с каждым годом стабильно растет: в 2019 году в регионе отдохнули 1,6 млн человек, в том числе в Кавминводах - 1,2 млн. В 2020 году Ставропольский край планирует принять на отдых и лечение 1,73 млн туристов. На рост турпотока влияет, в частности, благоустройство инфраструктуры городов-курортов, а также развитие событийного туризма, которому стали уделять большое внимание. Власти региона делают ставку на событийные мероприятия, которые привлекают туристов: в 2019 году в крае прошло 250 событийных мероприятий, в 2020 году запланировано провести 400 мероприятий.