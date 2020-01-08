Развитием промышленного туризма займутся в моногороде на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Власти моногорода Невинномысск Ставропольского края намерены начать реализацию концепции развития промышленного туризма в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС глава города Михаил Миненков.

"В городе уже проработана концепция развития промышленного туризма, мы будем ее реализовывать в 2020 году. Сам проект уже отработан и защищен. <…> Мы посмотрели опыт Китая - когда туристу показывают, условно говоря, теплицы, потом показывают производство керамического кирпича, а потом везут на берег моря и так далее. У нас есть все, кроме моря", - сказал он.

Отсутствие моря в моногороде планируют компенсировать строительством масштабного 100-метрового фонтана и оборудованием пляжных территорий. Власти Невинномысска уже приобрели 25 туристических автобусов, каждый из которых может вместить 45 туристов.

"Мы хотим возить наших туристов с Кавказских Минеральных Вод, показывать им промышленное производство. <…> Проговорили вопрос с бизнесом, какие площадки они могут показать туристам, это и производство шоколада, молока", - отметил Миненков.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, его градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании территории опережающего развития "Невинномысск". В рамках программы диверсификации в городе уже созданы предприятия в сфере производства питания и сельского хозяйства.