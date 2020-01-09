Первый мобильный технопарк "Кванториум" появится в Карачаево-Черкесии в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. Первый детский мобильный технопарк "Кванториум" откроется в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2020 году, он будет создан в рамках национального проекта "Образование", рассказала ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В 2021 году в северной части города Черкесска планируется открытие стационарного технопарка "Кванториум", а также планируется открытие еще двух мобильных технопарков. Первый мобильный технопарк "Кванториум" в нашей республике начнет действовать в 2020 году", - сказала она.

Кравченко пояснила, что мобильный технопарк "Кванториум" - это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, где дети смогут осваивать навыки виртуальной реальности, робототехники, информационной технологии, управления беспилотными летательными аппаратами, промышленного дизайна.

"Это уникальный комплекс по научно-исследовательскому и инженерно-техническому направлениям, оснащенный высокотехнологичным оборудованием и доступный не только жителям городов, но и учащимся из сельской местности и малых городов", - добавила министр.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.