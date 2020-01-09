В Северной Осетии рабочих "Электроцинка" намерены трудоустраивать в приоритетном порядке

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии при появлении новых производств будут в первую очередь предлагать вакансии бывшим работникам завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК). Об этом сообщил в четверг ТАСС министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек Бутов.

После пожара в одном из цехов "Электроцинка" было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

"При создании новых производств в первую очередь будут предлагаться вакансии нуждающимся в трудоустройстве работникам завода. Вся информация по высвободившимся работникам аккумулируется и направляется в комитет республики по занятости населения для формирования перечня вакансий. Также комитет аккумулирует информацию во взаимодействии с работодателями и бизнес-сообществом", - сказал министр.

В настоящее время более 70 предприятий и организаций предоставили вакансии в службу занятости. Сформирован банк вакансий на предприятиях цветной металлургии за пределами республики - сейчас это более 2 тыс. рабочих мест.

В части оказания помощи в трудоустройстве работников завода действует соответствующая рабочая группа, куда вошли представители исполнительной власти, профсоюзной организации, завода "Электроцинк". Всего было подготовлено около 300 обращений с просьбой об оказании помощи в трудоустройстве - на предприятия, в организации, министерства и ведомства. Проведены встречи с руководителями предприятий.

На промышленных предприятиях региона трудоустроены 55 человек, однако пока не учтены те, кто трудоустроен в работающих во Владикавказе крупных магазинах "Леруа Мерлен", "Метро", "Марио" и других.

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806.

После пожара в одном из цехов завода было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников. Служба занятости в Северной Осетии трудоустроила 15 бывших работников завода "Электроцинк" во Владикавказе, еще 28 нашли работу самостоятельно (из 1111 человек, которые обратились в комитет).