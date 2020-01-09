Пассажирами ретротрамвая в Петербурге в новогодние каникулы стали более 1 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Туристический ретротрамвай с маршрутом через основные достопримечательности Санкт-Петербурга, запуск которого состоялся в городе в начале ноября, за новогодние праздники перевез более 1 тыс. пассажиров. Об этом сообщила в четверг пресс-служба предприятия "Горэлектротранс".

"Маршрут ретротрамвая "Первый туристический" (Т1), который обслуживает реплика классического ленинградского вагона 1930-х годов, работал для петербуржцев все каникулы, начиная со 2 января, и пользовался популярностью. Если за первый месяц работы маршрута (с 6 ноября по 6 декабря) пассажирами туристического трамвая стали 3,2 тыс. человек, то только за семь праздничных дней новогодний Петербург с необычного ракурса увидели 1 тыс. 254 человека", - говорится в сообщении.

Из окон вагона пассажиры могут увидеть легендарный крейсер "Аврора", Михайловский замок, Петропавловскую крепость, а также Ленинградский зоопарк, Марсово поле и Летний сад. Его маршрут проходит по Тучкову мосту, Кронверкскому проспекту Петроградской Стороны, Литейному мосту, Садовой улице, Троицкому мосту и 1-й Кадетской линии Васильевского острова. С запуском этого маршрута возобновилось регулярное трамвайное движение на Литейном проспекте.

Туристический трамвай осуществляет четыре рейса ежедневно, отправляясь от Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова, в период со 2 по 8 января он выезжал на маршрут 28 раз. Несмотря на сохранение исторического облика, внутри трамвай оснащен современной оборудованием, аудиогидами, системой Wi-Fi. В создании ретротрамвая и туристического маршрута принимали участие строительная служба предприятия "Горэлектротранс" и комитет по транспорту Санкт-Петербурга.