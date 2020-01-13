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Пассажиропоток аэропорта Симферополя не изменился после запуска поездов по Крымскому мосту

За новогодние праздники аэропорт обслужил 101 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Симферополя сохранился на уровне прошлого года после запуска поездов по Крымскому мосту, за новогодние каникулы здесь обслужили более 100 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аэропорта.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря 2019 года. Первый поезд дальнего следования "Таврия" прошел по нему в ночь на 25 декабря, затем проследовал через весь Крым и в 09:21 мск прибыл в Севастополь. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето этого года планируются дополнительные рейсы.

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"Международный аэропорт Симферополь в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тыс. пассажиров, что аналогично показателям прошлого года. Всего с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года было принято и отправлено более 300 пассажирских рейсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на новогодние праздники полеты в Крым выполняли 12 авиакомпаний по 15 направлениям, маршрутная сеть расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу, авиакомпании увеличили частоту рейсов в Москву и Новосибирск. "Пик пассажиропотока в этот новогодний период зафиксирован 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались 10210 человек. Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург", - отметили в аэропорту.

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