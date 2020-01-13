Пассажиропоток аэропорта Симферополя не изменился после запуска поездов по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Симферополя сохранился на уровне прошлого года после запуска поездов по Крымскому мосту, за новогодние каникулы здесь обслужили более 100 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе аэропорта.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря 2019 года. Первый поезд дальнего следования "Таврия" прошел по нему в ночь на 25 декабря, затем проследовал через весь Крым и в 09:21 мск прибыл в Севастополь. Круглогодично будут курсировать рейсы Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь. На лето этого года планируются дополнительные рейсы.