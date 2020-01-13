Аэропорт Владивостока принял первый рейс китайской авиакомпании "9 Air"

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Первый рейс китайской авиакомпании "9 Air" сообщением Владивосток - Иу приземлился в международном аэропорту Владивостока в понедельник, сообщается на сайте аэроузла.

"9 Air" является бюджетной авиакомпанией из Гуанчжоу, дочерним предприятием другого авиаперевозчика Juneyao Airlines.

"13 января авиакомпания "9 Air" совершила свой первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика из Китая приземлился в воздушной гавани Приморья в 15:50 (08:50 мск)", - говорится в сообщении.

Полеты в город Иу, расположенном на юге Китая в провинции Чжэцзян, в 300 км от Шанхая, теперь станут регулярными и будут выполняться три раза в неделю. Время пути составляет 3 часа 45 минут.

Появление нового рейса связано в том числе с ростом туристического потока из Китая в Приморье и наоборот. Китай по-прежнему остается лидером по въездному турпотоку - за три квартала 2019 года общее количество прибывших составило 382,4 тыс. человек. Данные по итогу года оперативно получить не удалось. Растет число авиакомпаний, доставляющих туристов в Приморский край. В прошлом году в Приморье начали летать три авиакомпании Китая: Juneyao Airlines, Beijing Capital Airlines и Chengdu Airlines. Также во Владивосток выполняет рейсы крупнейший китайский перевозчик China Southern.

Кроме того, за прошлый год увеличилось количество рейсов в Китай из Владивостока на 7%. "На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 10 городами Поднебесной. В планах воздушной гавани Приморья открытие новых рейсов из различных регионов Китая, а также привлечение новых авиакомпаний", - уточняется в сообщении.