В Северной Осетии в 2020 году построят и реконструируют 36 ФАПов

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 января. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и врачебные амбулатории реконструируют в 2020 году в 36 населенных пунктах Северной Осетии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

В основном ФАПы республики построены в 1930-х, 1950-х и 1960-х годах. Ни один из них не соответствует современным строительным, санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам и требованиям.

"Строительство и реконструкция ФАПов будет проходить благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". В 2020 году в 25 населенных пунктах ФАП будут строиться, а в 11 на объектах будет проводиться реконструкция", - сказал собеседник агентства.

В новых фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях нуждаются на данный момент около 20 сел Северной Осетии. Работы пройдут в семи районах республики: Моздокском, Алагирском, Правобережном, Ирафском, Пригородном, Ардонском и во Владикавказе.

Наличие ФАПов является обязательным для населенных пунктов, где проживают от ста до 2 тыс. человек. В отдаленных населенных пунктах планируется проведение регулярных подворовых осмотров и задействование мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров просил ранее помощи в решении вопросов капитального ремонта учреждений здравоохранения у премьер-министра России Дмитрия Медведева. Власти Северной Осетии до 2023 года планируют отремонтировать ФАП в 43 населенных пунктах.