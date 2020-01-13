Новый киноконцертный зал построят в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Проектирование нового киноконцертного зала в Кисловодске Ставропольского края с выставочными пространствами и творческими мастерскими начнется в 2020 году, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Напротив администрации на проспекте Победы стоит здание кинотеатра "Россия" 1970 года постройки, которое с 2008 года не функционирует. Предполагается, что здесь появится киноконцертный зал для проведения крупных фестивалей, научных форумов, выставок. Это очень актуально и востребовано для города, мы ждем этот объект, он нам очень нужен. Предполагается, что там будут кинозалы, выставочные пространства и творческие мастерские, сцена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предусмотрены краевые средства на разработку проекта многофункционального киноконцертного комплекса. На днях будет презентована концепция нового объекта. Даты его строительства и необходимая сумма инвестиций пока не определена. Новый комплекс будет принадлежать муниципалитету.

"В настоящий момент современного кинозала в городе нет. У нас будет создаваться торговый центр, частный объект в третьем квартале 2020 года, который называется "Кислород" на улице 40 лет Октября, там предполагается несколько кинозалов небольших. А крупного концертного помещения для проведения фестивалей, форумов, такого формата нет. Есть кинотеатр "Союз" в бывшем ДК курорта, он не отвечает современным требованиям, там всего один кинозал", - отметили в пресс-службе.

Собеседник добавил, что долгое время нельзя было реализовать этот проект, поскольку здание имело статус объекта культурного наследия регионального значения. "Мы провели очень большую работу, на нее ушло три года, чтобы доказать, что объектов по такому проекту было построено несколько десятков. Обратились с просьбой в Минкультуры РФ снять охранный статус, потому что пока он был, мы не могли ничего делать. А восстанавливать его в том качестве, в котором он есть, тоже нецелесообразно, поскольку там всего один зал на 1330 мест, уже прогнивший весь, это было бы опасно, да и одного зала недостаточно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в конце декабря прошлого года был подписан документ, который снял охранный статус с этого здания.