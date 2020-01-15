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Дагестанский медуниверситет готов увеличить долю целевого приема на 10-15%

В предыдущие годы целевой прием составлял до 60% контрольных цифр приема на бюджетную форму обучения

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) готов увеличить долю целевого приема с 60% до 70-75%, сообщил ТАСС ректор вуза Сулейман Маммаев.

В среду президент РФ Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "Лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%". Президент также заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%.

"В предыдущие годы он (целевой прием - прим. ТАСС) составлял до 60% контрольных цифр приема на бюджетную форму обучения. Таким образом, увеличение целевого приема на специалитет составит порядка 10-15%, и мы к этому готовы", - сказал собеседник агентства.

Маммаев также отметил, что для увеличения целевого приема необходимо четкое определение реальной потребности в кадрах. "До недавнего времени целевой прием в ординатуру составлял до 80%", - сказал он. - Основной же вопрос в гарантированном трудоустройстве, о котором сказал и президент. Необходимо реально изучить потребности в специалистах регионов в сельской местности, центральных больниц, и в зависимости от этого сформировать целевой прием так, чтобы за пару лет закрыть этот дефицит".

Ректор ДГМУ отметил, что при приеме на обучение по программам ординатуры преимущество с этого года будет отдаваться лицам, отработавшим от года до пяти лет в первичном звене здравоохранения. "При поступлении им будет добавляться достаточно большое количество баллов", - пояснил собеседник агентства.

Маммаев также подчеркнул, что терапевты и педиатры - это те специалисты, которые нужны первичному звену здравоохранения региона. "Необходимо увеличить подготовку терапевтов, врачей общей практики, педиатров, врачей скорой помощи, фтизиатров, хирургов, стоматологов, работающих в первичном звене", - сказал ректор вуза.

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