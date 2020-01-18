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Ограничение движения по зимнику из Ненецкого АО в другие регионы полностью снято

Движение приостанавливали из-за оттепели, метели и плохой видимости

ТАСС, 18 января. Движение всех видов транспорта возобновлено по зимнику (сезонной автодороге) Нарьян-Мар - Усинск, соединяющему Ненецкий автономный округ (НАО) с другими регионами, в субботу вечером. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по НАО.

Движение по зимнику было приостановлено 14 января для легковых машин из-за оттепели, метели и плохой видимости, проезд был разрешен только для полноприводного грузового и внедорожного транспорта.

"18 января на зимней автодороге Нарьян-Мар - Усинск движение открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 27 декабря.

По данным Севгидромета, 19 января в НАО ожидается местами небольшой снег, метель. Температура ночью минус 15-20 градусов, днем минус 12-17 градусов.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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