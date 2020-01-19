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Жители якутского села, рядом с которым пройдет Ленский мост, смогут оформить свои участки

Ранее были ограничения прав использования земель в соответствии с проектом трассировки выезда моста через Лену
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© Антон Новодережкин/ТАСC, архив

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Жители села Старая Табага (в городском округе Якутска), где планируется строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии, получили возможность провести регистрационные действия со своими земельными участками. Ранее были ограничения прав использования земель в соответствии с проектом трассировки выезда моста через Лену, сообщила ТАСС мэр Якутска Сардана Авксентьева в воскресенье.

Мост пройдет от села Старая Табага до села Хаптагай (Мегино-Кангаласский район). Как сообщили в правительстве Якутии, земли обоих сел входят в зону с особыми условиями использования территории. Из-за этого жители сел не могут вести какие-либо работы на участках. Многие годы жители села Старая Табага не могли совершить регистрационных действий со своей землей.

"Для решения вопроса мы выезжали вместе с главой республики на место, встречались и разговаривали с жителями Старой Табаги, принято решение изменить трассировку автодороги, исключающую изъятие земельных участков. В декабре 2019 года окружной администрацией города Якутска внесены изменения в правила землепользования и застройки городского округа в части корректировки зоны транспорта на территории села на зону индивидуальной жилзастройки, чтобы граждане имели возможность оформления своих документов", - сказала Авксентьева.

Протяженность моста составит 3,12 км, подъездных подходов - 10,9 км. Строительство должно начаться в 2021 году. Капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей. Строительство вошло в проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока, проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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