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Образовательную программу для садоводов разработают российские и немецкие специалисты

Международная школа современного садоводства работает в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Российско-европейскую образовательную программу разработают для специалистов-садоводов под эгидой Международной школы современного садоводства из Ставропольского края. Соглашение о реализации проекта было подписано на выставке "Зеленая неделя" в Берлине, сообщили в школе.

"Мы будем совместно участвовать в разработке учебно-методических материалов, совместных образовательных программ подготовки и переподготовки работников современных плодохранилищ, направленных на формирование корпоративной системы непрерывного практико-ориентированного подхода в образовании в сфере современного садоводства и тд", - сообщается на странице школы в Facebook.

Совместную учебную программу в части хранения и переработки плодов подготовят специалисты школы и представители немецкой компании Plattenhardt+ Wirth GmbH, которая имеет большой опыт работы в этом направлении. "Международная школа работает в части переподготовки специалистов-садоводов. Это площадка, где есть возможность специалистам с мировым именем поделиться опытом с нашими российскими садоводами. Важно, что специалисты опытной немецкой компании готовы делиться своими технологиями и наработками", - пояснил ТАСС председатель совета директоров ООО "Плодообъединение "Сады Ставрополья", при поддержке которой реализуется проект, Айдын Ширинов.

Международная школа современного садоводства действует в Ставропольском крае. Проект, поддержанный российскими и голландскими специалистами, был презентован осенью 2018 года. "Мы переходим на более высокотехнологичный суперсовременный этап садоводства в России - в части хранения плодов, переработки и так далее. Это требует соответствующих знаний, подготовки высококвалифицированных специалистов", - отметил Ширинов.

За прошедший 2019 год слушатели школы прошли семь степеней обучения, по итогам которых им вручили сертификаты международного образца. Специалисты школы отмечают, что интерес к проекту уже проявили эксперты из Германии, Италии, Франции и других стран.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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