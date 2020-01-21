Крупнейшая козья ферма открылась на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Крупнейшая козья ферма открылась в Ставропольском крае, сообщила во вторник пресс-служба краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Состоялось открытие фермы по содержанию коз молочной породы. Инициатор проекта - общество с ограниченной ответственностью "Козий молочный комплекс "Надеждинский". В настоящее время на ферме содержится 1030 голов голландских коз, в планах увеличение поголовья дойного стада до 2030 голов", - говорится в сообщении.

Ферма открылась в селе Надежда Шпаковского района. В ближайшие два месяца инвестор планирует начать переработку производимого молока, на территории создан комплекс, который будет производить порядка 2 тыс. тонн козьего молока, кефира, йогурта и сыров в год.

Общий объем вложений в проект составил 497 млн рублей. Продукция будет поставляться на российский рынок.