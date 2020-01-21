{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупнейшая козья ферма открылась на Ставрополье

На ней содержится более 1 тыс. коз

СТАВРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Крупнейшая козья ферма открылась в Ставропольском крае, сообщила во вторник пресс-служба краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Состоялось открытие фермы по содержанию коз молочной породы. Инициатор проекта - общество с ограниченной ответственностью "Козий молочный комплекс "Надеждинский". В настоящее время на ферме содержится 1030 голов голландских коз, в планах увеличение поголовья дойного стада до 2030 голов", - говорится в сообщении.

Ферма открылась в селе Надежда Шпаковского района. В ближайшие два месяца инвестор планирует начать переработку производимого молока, на территории создан комплекс, который будет производить порядка 2 тыс. тонн козьего молока, кефира, йогурта и сыров в год.

Общий объем вложений в проект составил 497 млн рублей. Продукция будет поставляться на российский рынок.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Заводы кровельных материалов в Минводах в 2019 году увеличили экспорт на 14%
На предприятиях работают порядка 130 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС