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Районы Архангельской области получат дополнительно около 150 млн рублей на дороги

Губернатор региона отметил, что всего поддержка муниципалитетов на эти цели составит порядка 300 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Муниципалитеты Архангельской области в 2020 году получат дополнительные средства из регионального бюджета на содержание дорог. Об этом во вторник сообщил журналистам на пресс-конференции губернатор Игорь Орлов.

"Буквально сегодня принято решение о добавлении <…> еще 100-150 млн рублей. Итого мы можем говорить о поддержке муниципалитетов на эти цели в сумме порядка 300 млн рублей, а ведь еще несколько лет назад речь шла о 20 млн в год", - сказал Орлов.

Ранее планировалось в 2020 году направить муниципалитетам на устранение дорожных дефектов 150 млн рублей. Как отметил губернатор, в этом году "у бюджета есть такие возможности".

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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