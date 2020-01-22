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Смертность на дорогах Ставрополья снизилась на 10%

В регионе пресечено 983 тыс. нарушений скоростного режима

СТАВРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Смертность в автоавариях на дорогах Ставропольского края снизилась на 10% по итогам 2019 года. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель краевого управления ГИБДД Алексей Сафонов.

"По итогам 2019 года благодаря совместным усилиям органов власти, Госавтоинспекции <…> удалось снизить смертность на дорогах Ставропольского края на 10%. Пресечено 983 тыс. нарушений скоростного режима, практически миллион лихачей привлечены к ответственности", - сказал он.

Снижать аварийность и смертность людей на дорогах позволяет работа в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - в регионе проходят ремонты и реконструкция трасс, устанавливают камеры фиксации нарушений, проводится профилактическая работа.

"89% всех ДТП происходят по причине нарушения скоростного режима, даже в городской черте. В настоящее время в Ставропольском крае действует 135 комплексов фото- видеофиксации, <…> еще порядка 180 млн будет выделено в этом году на дополнительную установку 51 комплекса. Будем их ставить совместно с органами власти в тех местах, где происходит наиболее часто нарушение скоростного режима", - отметил Сафонов.

Также в регионе продолжается установка тросовых ограждений для разделения встречных полос движения, пешеходных светофоров на наиболее опасных участках дорог. "Планируем установить на границе края с примыкающими субъектами информационные панно, отражающие в текущем времени дорожную обстановку. Водитель при пересечении границы края сможет видеть, что его ждет впереди, это позволит принимать нужные и верные решения", - рассказал журналистам замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Дмитрий Ворошилов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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