"Россети" направили 3 млрд рублей на развитие энергокомплекса Дагестана за два года

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" вложила 3 млрд рублей в развитие энергетического комплекса Дагестана за последние два года, сообщил ТАСС в пятницу заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"За последние два года "Россети Северный Кавказ" вложили серьезный объем денег в энергосистему [в Дагестане]. В 2018 году направили почти 1,8 млрд рублей. В 2019 году финансирование продолжилось. И сейчас, подводя итоги прошлого года, мы из [запланированных] 1,6 млрд рублей 75% уже вложили. То есть финансовая инъекция [за два года] ушла уже далеко за 2 млрд рублей", - сказал Иванов.

По его словам, такие вложения в отрасль 100% сказались на стабилизации и надежности энергоснабжения региона. "Мы надеемся, что к 1 мая 2020 года совокупно за эти два календарных года в Дагестан будет вложено порядка 3,2 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2019 году в Дагестане прошел второй этап учений "Россетей". "Участие в них приняли энергетики дочерних обществ холдинга "Россети". Работы проводились в тех районах, которые не были охвачены в 2018 году. В ходе учений 2019 года заменено свыше 21 тыс. приборов учета, более 8,2 тыс. опор. Благодаря этим учениям в 2019 году удалось снизить потери в сетях региона на 16%", - заключил Иванов.

В июле прошлого года ТАСС сообщал, что компания "Россети Северный Кавказ" в 2019 году направит около 2 млрд рублей на развитие энергокомплекса Дагестана. Отмечалось, что основные работы будут направлены на повышение надежности доставки электричества в 41-м районе республики, где планируется ремонт 4,6 тыс. км воздушных линий, более 1,5 тыс. трансформаторных пунктов и 99 подстанций. Сообщалось, что планируемые работы будут обеспечены за счет собственных средств энергокомпании.

Летом 2018 года в Дагестане в течение месяца проходили всероссийские учения энергетиков, организованные компанией "Россети". Они затронули шесть из 39 районных сетей Дагестана в столице региона и ее окрестностях. Согласно материалам "Россетей", в результате всероссийских учений потери электроэнергии в сетях будут снижены на 72 млн кВт/ч в год. Это позволит ежегодно экономить до 232 млн рублей. Позже сообщалось, что энергетики ПАО "Россети" и власти Дагестана привели с лета 2018 года в нормативное состояние 40% сетевого хозяйства и оборудования в регионе.