Реконструкция аэропорта Чары в Забайкалье начнется в 2020 году

ТАСС, 2 февраля. Реконструкция аэропорта, где проходит ключевой местный маршрут между Читой и селом Чара в Каларском районе на севере Забайкалья, рядом с которым идет разработка Удоканского месторождения меди, начнется в 2020 году. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте правительства Забайкальского края.

"Минвостокразвития РФ поддержало перенос сроков реконструкции аэропорта Чары в Каларском районе Забайкалья с 2022 на 2020 год. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на рабочей встрече с заместителем генерального директора Байкальской горной компании (БГК - оператор освоения Удоканского месторождения) Юлией Шабалой", - говорится в сообщении.

Байкальская горная компания завершает работы по проектированию первого этапа реконструкции аэропорта. Как отметили в пресс-службе БГК, поскольку заключение государственной экспертизы планируется получить в начале марта 2020 года, начать реконструкцию можно будет тоже в текущем году.

На данный момент автомобильное сообщение села Чара с крупными городами отсутствует, а время в пути в Читу на поезде превышает 2,5 суток. Местный аэропорт способен принимать лишь небольшие пассажирские самолеты Ан-24, Л-410 и ТВС-2МС. Реконструкция аэропорта должна значительно улучшить авиасообщение и привести инфраструктуру воздушной гавани в соответствие с современными требованиями.

В 2018 году проект реконструкции включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством РФ, однако реконструкция его взлетно-посадочной полосы была предусмотрена на 2022-2024 годы. Правительство региона добивалось смещения этих сроков на 2020-2022 годы, так как это было необходимо для освоения Удоканского месторождения. Ожидается, что во время строительства там комбината на объекте будут находиться 3,5 тыс. человек, а после запуска предприятия - более 2 тыс. человек, что, соответственно, повысит авиационный пассажиропоток.

Аэропорт Чары находится в 2 км от поселка, рядом со станцией Новая Чарана Байкало-Амурской магистрали. Аэропорт работает только в светлое время суток. На средства Байкальской горной компании разработана проектно-сметная документация его реконструкции, которая безвозмездно передана Забайкальскому краю. В ноябре 2019 года проект реконструкции аэропорта успешно прошел ценовой и технологический аудит.