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Переехавшая в Мурманскую область молодежь сможет получать надбавку с первого дня работы

Законопроект, который внес в областную Думу глава региона Андрей Чибис, также предусматривает увеличение возраста работников, имеющих право на начисление максимальной надбавки, с 30 до 35 лет

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис внес в областную Думу на рассмотрение законопроект о начислении северной надбавки с первого дня работы для молодых специалистов, которые переедут в Мурманскую область. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте правительства Мурманской области,

Сейчас надбавка начисляется, если сотрудник прожил в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет.

"Губернатор Андрей Чибис внес на рассмотрение депутатов Мурманской областной Думы законопроект о начислении "полярок" молодым специалистам с первого трудового дня", - говорится в сообщении.

По мнению главы региона, новый принцип начисления надбавок позволит сократить дефицит кадров в социальной сфере, прежде всего, в медицинских и образовательных учреждениях Мурманской области.

Как отмечается в сообщении, законопроект также предусматривает увеличить возраст работников, имеющих право воспользоваться льготным порядком начисления максимальной надбавки [80% к заработной плате] с 30 до 35 лет.

"Северные" надбавки с первого рабочего дня уже начали получать бюджетники Ненецкого автономного округа, соответствующий закон был принят в ноябре 2019 года.

Теги
РоссияМурманская областьНенецкий автономный округЧибис, Андрей Владимирович
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