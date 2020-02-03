Власти Ставрополья привлекут полуфиналистов "Лидеров России" к работе по развитию региона

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены привлечь к работе по развитию региона победителей окружного полуфинала конкурса "Лидеры России". В число победителей вошли 14 представителей края, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017 году. Многие из победителей вошли в кадровые резервы регионов. По словам главы Ставрополья, в 2020 году региональные власти присмотрятся к участникам уже на стадии полуфиналов.

"Из 30 человек, которые были признаны достойными участвовать в финале, 14 представителей нашего края <…> Мы, безусловно, присмотримся к победителям полуфинала. Считаю правильным привлекать сильные кадры к участию в развитии нашего края", - написал Владимиров в Instagram.

Северо-Кавказский полуфинал конкурса "Лидеры России" прошел в Пятигорске. Участниками стали более 260 человек. "Наши финалисты - представители и государственного сектора, и бизнес-структур. Это значит, что в крае в самых разных отраслях работает много профессиональных и талантливых управленцев, которые явно очень конкурентоспособны на глобальном рынке труда", - отметил Владимиров.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября стартовал дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого пройдет суперфинал.