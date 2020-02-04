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В Сочи создали поселок Сириус

Планируется, что поселок станет новым деловым и досуговым центром в городе

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Отдельную административно-территориальную единицу поселок городского типа (пгт) Сириус создали в Сочи в соответствии с подписанным распоряжением правительства Российской Федерации, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

"Присвоить наименование "Сириус" поселку городского типа, образованному на территории города Сочи Краснодарского края", - говорится в тексте распоряжения.

Во время голосования с 8 по 13 октября 2019 года за создание в Имеретинской низменности пгт Сириус высказались более 5 тыс. жителей города. Планируется, что поселок станет новым деловым и досуговым центром в Сочи и будет привлекать дополнительное количество туристов, документы были направлены на экспертизу в Росреестр в ноябре 2019 года.

Социальная инфраструктура, существующая в районе, где появился поселок, была построена к Олимпиаде, ее развитие послужило толчком к созданию благоприятных условий для предпринимательства и роста населения. Уже сейчас территория Олимпийского парка, где сосредоточены такие объекты, как стадион "Фишт", трасса "Формулы-1", центр для одаренных детей "Сириус", является местом традиционного проведения масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.

Теги
РоссияКраснодарский край
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