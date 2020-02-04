Добровольцы "серебряного возраста" станут волонтерами гостеприимства на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Добровольцы "серебряного возраста" пополнят команду волонтеров гостеприимства в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила ТАСС директор краевого Ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив Елена Козак. Проект также выйдет за пределы городов-курортов Ставрополья.

Ставропольский проект "Волонтеры гостеприимства" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В 2019 году специальное обучение прошли около 500 волонтеров гостеприимства, которые начали работу в четырех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод и в городе Ставрополе.

"В этом году мы активно начинаем вовлекать в эту работу "серебряных волонтеров", тогда как в 2019 году это преимущественно были студенты и молодежь. В этом году мы сотрудничаем плотно с Министерством труда и соцзащиты Ставрополья, с 2020 года наши активные бабушки и дедушки будут работать как волонтеры гостеприимства в местах туристского интереса, в основном это курортные парки", - рассказала Козак.

Программа обучения волонтеров гостеприимства включает в себя большой курс подготовки. "Начиная от софт-скиллс и игротехники, заканчивая межкультурной коммуникацией, традициями кавказского гостеприимства, международными традициями гостеприимства. Получив большой блок знаний, они разработали разные форматы активностей, реализуя их в курортных парках, на площадях, в аэропорту", - пояснила директор ресурсного центра.

Проект волонтеров гостеприимства был презентован на Международном форуме добровольцев в Сочи. "Мы фактически прорекламировали Ставропольский край на весь мир, как самое гостеприимное место. Очень многие регионы России и порядка 30 стран мира вдохновились идеей создать у себя такие же корпуса волонтеров гостеприимства, в 2020 году мы начинаем работать в международном направлении", - сообщила Козак.

В 2020 году на Ставрополье проект выйдет за пределы пяти курортных городов. "У нас есть достаточно интересные туристические проекты и в других районах края - например, казаки-некрасовцы в Левокумском районе, Буденновский район, Георгиевский городской округ включаются. Мы планируем развивать экологический, культурно-познавательный туризм совместно с муниципалитетами", - отметила директор центра.