В Воркуте переселят жителей пустеющего микрорайона Советского в рамках масштабного плана

СЫКТЫВКАР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Власти Воркуты запустили в 2020 году третий этап расселения пустеющих поселков и переселят все 57 семей из микрорайона Советского, ранее начали "уплотнение" поселка Воргашор, расселение микрорайона Цементнозаводского. На третий этап переселения Воркуте выделено 35 млн рублей из регионального бюджета, рассказал ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

Воркутинские поселки создавались возле угольных шахт и после их закрытия в постсоветское время опустели. Однако еще имеются дома, где проживает по одной-две семьи, и муниципалитету приходится отапливать весь дом или подъезд. Реализовав программу "уплотнения", власти Воркуты и региона рассчитывают избавить город от лишних расходов. Изначально планировалось, что переселение будет проведено до 2025 года и потребует 1 млрд рублей, необходимо переселить 1791 семью, более 2,2 тыс. человек.

"На третий этап расселения в этом году выделено 35 млн рублей из республиканского бюджета на ремонт пустых муниципальных квартир в черте города Воркуты. В рамках этого этапа будут переселяться в том числе жители микрорайона Советского, 57 семей, а также жители аварийных домов в Воркуте", - рассказал ТАСС мэр заполярного города.

По его словам, к программе переселения приступили два года назад и вынуждены были начать ее с самого крупного поселка Воргашора, в январе 2017 года там произошла коммунальная авария, некоторые крупнопанельные дома оказались заморожены. Поэтому в первую очередь расселили восемь проблемных домов на окраине Воргашора, переселив их жильцов в центральную, более заселенную часть поселка. В этом году в Воргашоре планируется расселить еще четыре многоквартирных дома и отключить их от коммуникаций. На втором этапе начали переселять жителей микрорайона Цементнозаводского в соседний Северный, он располагается ближе к городу и имеет всю необходимую инфраструктуру. Более половины жителей Цементнозаводского (77 человек) уже переселены. Один из четырех оставшихся домов расселен и отключен от коммуникаций, расселение остальных продолжается, квартиры для переселенцев отремонтированы.

Экономический эффект

Все этапы переселения финансируются из республиканского бюджета. На первом этапе в 2017 году было выделено около 60 млн рублей, на втором - 38 млн, сейчас - 35 млн рублей.

"Непосредственный экономический эффект в Воргашоре составил примерно 18 млн рублей экономии за полные 12 месяцев. В Цементнозаводском это будет около 14 млн рублей, в Советском - около 20 млн рублей. Но надо учитывать, что ежегодно из бюджета Воркуты по исполнительным листам выплачивается более 500 млн рублей на жилищно-коммунальные услуги 5 тыс. пустующих муниципальных квартир, большинство из которых и находится в поселках. Это плата за капитальный ремонт, содержание общедомового имущества, вывоз мусора, самая весомая строчка - теплоснабжение", - отметил мэр.

Одним из следующих этапов планируется расселить Комсомольский, где проживает 242 семьи, но не осталось никакой инфраструктуры.

Еще 1,5 млрд на снос

При этом еще порядка 1,5 млрд рублей нужно на снос пустых домов и рекультивацию. Однако эта задача не является первостепенной для Воркуты, где нужно решать более насущные проблемы, считает мэр. О необходимости сноса заявляли местные и республиканские общественники, депутаты.

"Понимаю, что некомфортно проживать, когда тебя окружают пустые дома с зияющими окнами-глазницами, и эта задача включена в план развития Воркуты, 155 домов нужно снести. Этим нужно заниматься, когда будут выделяться достаточные средства на более приоритетные задачи: переселение людей, закупку коммунальной техники, реконструкцию жилых домов в самом городе, куда впоследствии можно заселять людей из аварийного жилья", - заключил мэр.

Воркута - заполярный моногород в Республике Коми, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входит семь населенных пунктов - сам город Воркута и ближайшие поселки. Еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты как Цементнозаводской и Советский.

Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Единственное градообразующее предприятие "Воркутауголь" на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Уголь из Воркуты почти полностью используется в металлургии и поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.