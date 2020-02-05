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В Ингушетии решат проблему дефицита кадров в культуре дистанционным обучением 100 человек

Обучение будет проводиться по направлениям кино и театра и будет бесплатным

МАГАС, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены частично решить проблему дефицита кадров в сфере культуры участием в федеральном проекте "Творческие люди" нацпроекта "Культура", одна из программ которого предполагает дистанционное обучение 100 человек, сообщил ТАСС замминистра культуры региона Рустам Таркоев.

По информации пресс-службы регионального Минкультуры, в течение трех последних лет в регионе было построено 16 домов культуры, в настоящее время их насчитывается 32. Но из-за отсутствия профессиональных кадров, специалистов и методистов ряд домов культуры простаивает. Региону необходимы сценографы, светорежиссеры, звукорежиссеры, кадры для обновления составов театров.

"В рамках нацпроекта "Культура" мы в 2020 году проведем работу по отбору молодежи для участия в курсах дистанционного обучения, это своеобразная переподготовка и повышение квалификации. Около 100 человек в этом году смогут пройти курсы, работу с ними будут вести дистанционно по видеосвязи педагоги крупных учебных заведений, ГИТИС и ВГИК", - сказал Таркоев.

По его словам, обучение будет проводиться по направлениям кино и театра и будет бесплатным.

"Участники смогут проходить обучение на дому, если у них есть компьютер с выходом в интернет. Курсы по продолжительности разные, в зависимости от образовательных программ, но по большей части это годовое обучение. Участнику необходимо будет предъявить документ о пройденном им хотя бы среднем специальном образовании по специальности в сфере культуры, либо об обучении в студии или школе искусств, то есть заявитель должен обязательно иметь образовательную базу именно в сфере культуры", - сказал замминистра.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета до 2024 года планируется выделить 113,5 млрд рублей.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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