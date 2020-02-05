Центры амбулаторной онкологической помощи откроют в пяти городах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи откроются до конца 2024 года в пяти крупных городах Ставрополья в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом в среду сообщила пресс-служба Думы Ставропольского края.

"В рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" планируется снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 162,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, также будет открыто пять центров амбулаторной онкологической помощи: в Буденновске, Ставрополе, Невинномысске, Ессентуках и Кисловодске", - говорится в сообщении.

Один центр амбулаторной онкологической помощи уже действует на базе Кисловодской городской больницы. Как ТАСС пояснили в пресс-службе краевого Минздрава, в основные задачи подобных центров будет входить первичная диагностика и диспансерное наблюдение за пациентами. Выявление заболевания на ранней стадии позволяет назначить пациентам более эффективное и оперативное лечение.

В рамках национального проекта в Ставропольском крае также будет внедрена система диспетчеризации скорой помощи, все поликлиники в 2021 году перейдут на бережливые технологии. В регионе пройдет переоснащение сосудистых центров и отделений, будут построены новые учреждения здравоохранения.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей.