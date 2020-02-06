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Врио главы Чувашии возьмет на себя функции председателя кабмина республики

По мнению Олега Николаева, оптимизация структуры органов исполнительной власти должна повысить эффективность правительства

ТАСС, 6 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев будет исполнять функции председателя кабинета министров республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой администрации главы республики.

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Биография врио главы Чувашии Олега Николаева

6 февраля Николаев встретился с руководством Госсовета Чувашии и руководителями фракций в Госсовете.

"Как отметил на встрече врио главы Чувашии Олег Николаев, функции председателя кабинета министров будет исполнять врио главы Чувашской Республики", - говорится в сообщении. Сейчас пост исполняющего обязанности председателя кабинета министров занимает Иван Моторин.

По словам Николаева, оптимизация структуры органов исполнительной власти Чувашии прежде всего должна повысить эффективность работы правительства.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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