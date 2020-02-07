Муниципальные программы укрепления общественного здоровья разработают на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья начнут реализацию региональной программы укрепления общественного здоровья в 2020 году. Первыми проект начнут внедрять шесть территорий края, сообщили в пятницу журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"В число пилотных территорий вошли Невинномысск, Буденновск, Нефтекумск, поселок Солнечнодольск, Андроповский и Апанасенковский муниципальные районы. В каждой из шести территорий программы в полную силу заработают до конца года. К 2024 году новшество охватит все муниципальные образования края", - уточнили в управлении.

Программа предполагает разработку комплекса мероприятий для укрепления здоровья жителей каждой из территорий. Учитываться будут влияние климатических условий, техногенных факторов, экологическая ситуация и другие нюансы.

"Полная унификация исключается, все очень индивидуально, ведь одинаковых городов и районов нет. Надо понимать также, что здоровье человека зависит не только от профилактических и медицинских мероприятий. Свое влияние оказывают общий экологический фон в том или ином населенном пункте", - цитирует управление замглавы краевого Минздрава Маргариту Кузьменко.

Планируется, что реализация муниципальных программ должна увеличить продолжительность жизни жителей Ставрополья. Сейчас средний показатель для региона составляет 74 года, в ближайшие пять лет, по прогнозам, он вырастет до 78 лет.