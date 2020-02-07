{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Муниципальные программы укрепления общественного здоровья разработают на Ставрополье

Учитываться будут влияние климатических условий, техногенных факторов, экологическая ситуация и другие нюансы

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья начнут реализацию региональной программы укрепления общественного здоровья в 2020 году. Первыми проект начнут внедрять шесть территорий края, сообщили в пятницу журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"В число пилотных территорий вошли Невинномысск, Буденновск, Нефтекумск, поселок Солнечнодольск, Андроповский и Апанасенковский муниципальные районы. В каждой из шести территорий программы в полную силу заработают до конца года. К 2024 году новшество охватит все муниципальные образования края", - уточнили в управлении.

Программа предполагает разработку комплекса мероприятий для укрепления здоровья жителей каждой из территорий. Учитываться будут влияние климатических условий, техногенных факторов, экологическая ситуация и другие нюансы.

"Полная унификация исключается, все очень индивидуально, ведь одинаковых городов и районов нет. Надо понимать также, что здоровье человека зависит не только от профилактических и медицинских мероприятий. Свое влияние оказывают общий экологический фон в том или ином населенном пункте", - цитирует управление замглавы краевого Минздрава Маргариту Кузьменко.

Планируется, что реализация муниципальных программ должна увеличить продолжительность жизни жителей Ставрополья. Сейчас средний показатель для региона составляет 74 года, в ближайшие пять лет, по прогнозам, он вырастет до 78 лет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Под Саратовом впервые за 50 лет реконструируют аэроклуб, в котором занимался Гагарин
Он находится в поселке Дубки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС