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Самое высокое на Северном Кавказе колесо обозрения планируют построить в Ессентуках

Высота колеса составит 65 м, стоимость инвестиционного проекта - порядка 100 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Инвестор планирует построить колесо обозрения высотой 65 м в парке курортного города Ессентуки на Ставрополье. Конструкция станет самой высокой на Северном Кавказе, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минэкономразвития по итогам заседание регионального инвестиционного совета.

"Рассмотрен ряд проектов в сфере туризма. Одним из них предполагается строительство самого высокого на Северном Кавказе колеса обозрения высотой 65 м", - говорится в сообщении и отмечается, что на колесе будет кабина для торжеств, в том числе для проведения свадеб, а также специальные кабинки для малоподвижных граждан", - говорится в сообщении.

Аттракцион планируют разместить в городском парке Победы. В нем также появятся детская железная дорога, автодром, веревочный парк, летний кинотеатр и другие площадки для развлечений. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 100 млн рублей.

Второй проект в сфере туризма предполагает строительство гостиничного комплекса в городе Железноводске. Объем вложений, планируемых инвестором, составляет 635 млн рублей. Оба проекта были одобрены краевым координационным советом по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции. Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, оба инвестора претендуют на получение земельных участков под реализацию своих проектов на льготных условиях.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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