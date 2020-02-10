В Дагестане в 2020 году планируют возобновить строительство 27 объектов долгостроя

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2020 году планируют возобновить строительство, по крайней мере, 27 объектов долгостроя. Об этом глава Дагестана Владимир Васильев сообщил в понедельник на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа" в Счетной палате РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В первую очередь, нами взяты объекты с наиболее высокой степенью готовности. В 2019 году возобновлено строительство 82 объектов незавершенного строительства. В текущем году запланировано возобновить строительство еще 27 объектов. Очень отрадно, что есть понимание людей. Они видят, что все это строится у них, для них и их детей. Это меняет атмосферу в обществе", - цитирует главу Дагестана пресс-служба.

Васильев подчеркнул, что наличие значительного количества объектов незавершенного строительства является актуальной проблемой в целом для страны и для Дагестана, в частности. По его мнению, в этом вопросе нужны новые подходы и темпы по сокращению такого рода объектов.

"Отвечать нужно не только за темпы, но и результаты. Самое главное - мы создали команду руководителей, которая зарабатывает авторитет путем эффективного использования средств и решения социально значимых задач в интересах конкретных населенных пунктов и Республики Дагестан в целом", - подчеркнул глава Дагестана, сообщает пресс-служба.

Ранее Счетная палата выявила более 4 тыс. недостроенных объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Общая сумма средств, направленных на их строительство, превышает 160 млрд рублей. Как отмечалось, наибольшее количество объектов, приостановленных без процедуры консервации, были выявлены в Чечне (464) и Дагестане (387).