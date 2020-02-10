{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане в 2020 году планируют возобновить строительство 27 объектов долгостроя

Ранее Счетная палата выявила более 4 тыс. недостроенных объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2020 году планируют возобновить строительство, по крайней мере, 27 объектов долгостроя. Об этом глава Дагестана Владимир Васильев сообщил в понедельник на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа" в Счетной палате РФ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В первую очередь, нами взяты объекты с наиболее высокой степенью готовности. В 2019 году возобновлено строительство 82 объектов незавершенного строительства. В текущем году запланировано возобновить строительство еще 27 объектов. Очень отрадно, что есть понимание людей. Они видят, что все это строится у них, для них и их детей. Это меняет атмосферу в обществе", - цитирует главу Дагестана пресс-служба.

Васильев подчеркнул, что наличие значительного количества объектов незавершенного строительства является актуальной проблемой в целом для страны и для Дагестана, в частности. По его мнению, в этом вопросе нужны новые подходы и темпы по сокращению такого рода объектов.

"Отвечать нужно не только за темпы, но и результаты. Самое главное - мы создали команду руководителей, которая зарабатывает авторитет путем эффективного использования средств и решения социально значимых задач в интересах конкретных населенных пунктов и Республики Дагестан в целом", - подчеркнул глава Дагестана, сообщает пресс-служба.

Ранее Счетная палата выявила более 4 тыс. недостроенных объектов в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Общая сумма средств, направленных на их строительство, превышает 160 млрд рублей. Как отмечалось, наибольшее количество объектов, приостановленных без процедуры консервации, были выявлены в Чечне (464) и Дагестане (387).

Теги
СКФОДагестан
Реклама на ТАСС
В КБР планируют провести капитальный ремонт и реконструкцию 10 домов культуры в 2020 году
Также в рамках нацпроекта три детских школы искусств оснастят музыкальными инструментами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС