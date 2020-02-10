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Более 300 тыс. жителей Ставрополья участвовали в голосовании за проекты благоустройства

Более 283 тыс. жителей проголосовали в специально отведенных территориальных пунктах, а более 18 тыс. - электронно

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Более 283 тыс. жителей Ставропольского края стали участниками очного голосования по выбору объектов благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды". Еще две недели в регионе будет проходить электронное голосование, сообщили в понедельник журналистам в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Очное голосование проходило только один день в 19 городах и трех сельских населенных пунктах Ставрополья. В общей сложности на выбор жителям муниципалитетов было представлено 55 проектов, претендующих на реализацию в 2021 году.

"Впервые голосование проходило не только очно, но и с помощью интернет-ресурсов. Всего в субботу свои голоса отдали более 300 тыс. человек - более 283 тыс. в специально отведенных территориальных пунктах и более 18 тыс. - электронно", - говорится в сообщении.

Лидерами по активности в голосовании стали жители Ставрополя - свой выбор на специальных пунктах сделали более 70 тыс. человек. В Пятигорске выбор сделали 28,5 тыс. человек, в Ессентуках проголосовали около 15 тыс. человек, в Кисловодске - 12,3 тыс. человек, в Железноводске - почти 8 тыс. жителей.

Электронное голосование на сайтах муниципалитетов продлится до 24 февраля. "Жители очень активно участвуют в жизни города - предлагают объекты, обсуждают реализацию, советуют. Благодаря этой обратной связи нам удается делать именно, то, что необходимо горожанам", - цитирует пресс-служба главу Железноводска Евгения Моисеева.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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