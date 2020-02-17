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Более миллиона грузовиков проехали по Крымскому мосту

Грузопоток в направлении Крыма на 4% превысил краснодарский

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Количество грузовых автомобилей, которые проехали по Крымскому мосту с момента открытия движения для машин с массой более 3,5 т, превысило миллион. Об этом сообщили в понедельник журналистам в инфоцентре "Крымский мост".

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"Более одного миллиона грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту за 16,5 месяцев. 1 октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Грузопоток в направлении Крыма на 4% превысил краснодарский", - говорится в сообщении.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) трафик в обе стороны составил 8,8 млн легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов. Железнодорожная часть открылась 25 декабря и приняла более 170 пассажирских поездов.

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