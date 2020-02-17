{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2 млрд рублей нужно для обеспечения всего населения КБР качественной питьевой водой

Власти региона отмечают, что качественной питьевой водой из центральных систем питьевого водоснабжения обеспечено только 91,7% населения республики

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) оценили расходы на обеспечение качественной питьевой водой населения региона в 2 млрд рублей, сообщил в понедельник зампред правительства КБР Муаед Кунижев на заседании Совета при главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам.

"После обращения главы республики Роспотребнадзором была проведена верификация данных и выявлено, что на территории КБР качественной питьевой водой из центральных систем питьевого водоснабжения обеспечено только 91,7% населения. Для обеспечения 100% населения дополнительно требуется 2 млрд 11,7 млн рублей. Данные расчеты были представлены в соответствующие федеральные министерства РФ, Роспотребнадзор, Минприроды России подтвердило наши расчеты и направило в адрес президента страны, в настоящее время поручение председателя правительства о выделении КБР дополнительных ассигнований находится на исполнении в Министерстве финансов РФ, контрольный срок исполнения - 2 апреля 2020 года", - сказал Кунижев.

На реализацию проекта "Чистая вода" в 2019-2024 годах КБР были предусмотрены субсидии из федерального бюджета в объеме 300 млн рублей, добавил он. В 2019 году по региональному проекту "Чистая вода" федерального проекта "Экология" КБР было выделено 10 млн рублей, на эти средства построили два объекта водоснабжения в селениях Белоглинское Терского района и Дальнее Прохладненского района общей протяженностью 7 км.

Глава региона Казбек Коков призвал членов Совета держать этот вопрос на постоянном контроле и приложить все усилия, чтобы на этот год попали в проект. Он пояснил также, что подготовлена проектно-сметная документация, и основное внимание будет уделено тем населенным пунктам, где люди остро нуждаются в качественной питьевой воде из систем водоснабжения.

В Нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
В Дагестане планируют открыть 15 школ в 2020 году для ликвидации трехсменного обучения
Всего в республики в третью смену обучается более 3 тыс. школьников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС