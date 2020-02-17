Более 2 млрд рублей нужно для обеспечения всего населения КБР качественной питьевой водой

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) оценили расходы на обеспечение качественной питьевой водой населения региона в 2 млрд рублей, сообщил в понедельник зампред правительства КБР Муаед Кунижев на заседании Совета при главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам.

"После обращения главы республики Роспотребнадзором была проведена верификация данных и выявлено, что на территории КБР качественной питьевой водой из центральных систем питьевого водоснабжения обеспечено только 91,7% населения. Для обеспечения 100% населения дополнительно требуется 2 млрд 11,7 млн рублей. Данные расчеты были представлены в соответствующие федеральные министерства РФ, Роспотребнадзор, Минприроды России подтвердило наши расчеты и направило в адрес президента страны, в настоящее время поручение председателя правительства о выделении КБР дополнительных ассигнований находится на исполнении в Министерстве финансов РФ, контрольный срок исполнения - 2 апреля 2020 года", - сказал Кунижев.

На реализацию проекта "Чистая вода" в 2019-2024 годах КБР были предусмотрены субсидии из федерального бюджета в объеме 300 млн рублей, добавил он. В 2019 году по региональному проекту "Чистая вода" федерального проекта "Экология" КБР было выделено 10 млн рублей, на эти средства построили два объекта водоснабжения в селениях Белоглинское Терского района и Дальнее Прохладненского района общей протяженностью 7 км.

Глава региона Казбек Коков призвал членов Совета держать этот вопрос на постоянном контроле и приложить все усилия, чтобы на этот год попали в проект. Он пояснил также, что подготовлена проектно-сметная документация, и основное внимание будет уделено тем населенным пунктам, где люди остро нуждаются в качественной питьевой воде из систем водоснабжения.

В Нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).