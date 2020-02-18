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Плата за вывоз мусора в сельской местности в КЧР снизится от 8% до 24%

Анализ норм накопления мусора показал, что на сельских территориях объем накапливаемых ТКО меньше, чем в городах и крупных населенных пунктах

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на сельских территориях Карачаево-Черкесии (КЧР) будут снижены от 8% до 24%. Снизить плату позволила работа по актуализации норм накопления мусора, сообщили во вторник в администрации главы и правительства республики.

"В республике была проведена работа по оптимизации платежной нагрузки для населения и других категорий потребителей, предусмотрена актуализация норм накопления твердых коммунальных отходов, <…> для потребителей сельской местности будут снижены нормы накопления ТКО, в соответствии с которыми плата уменьшится от 8% до 24%", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Анализ норм накопления мусора показал, что на сельских территориях объем накапливаемых твердых коммунальных отходов меньше, чем в городах и крупных населенных пунктах. В связи с этим в некоторых российских регионах выступили за введение дифференцированных тарифов на оплату.

Ранее в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ТАСС сообщали, что в регионе также будет актуализирована территориальная схема обращения с ТКО. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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