Плата за вывоз мусора в сельской местности в КЧР снизится от 8% до 24%

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на сельских территориях Карачаево-Черкесии (КЧР) будут снижены от 8% до 24%. Снизить плату позволила работа по актуализации норм накопления мусора, сообщили во вторник в администрации главы и правительства республики.

"В республике была проведена работа по оптимизации платежной нагрузки для населения и других категорий потребителей, предусмотрена актуализация норм накопления твердых коммунальных отходов, <…> для потребителей сельской местности будут снижены нормы накопления ТКО, в соответствии с которыми плата уменьшится от 8% до 24%", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Анализ норм накопления мусора показал, что на сельских территориях объем накапливаемых твердых коммунальных отходов меньше, чем в городах и крупных населенных пунктах. В связи с этим в некоторых российских регионах выступили за введение дифференцированных тарифов на оплату.

Ранее в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ТАСС сообщали, что в регионе также будет актуализирована территориальная схема обращения с ТКО. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг.