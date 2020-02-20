Историки восстановили хронологию эксгумации тел погибших при геноциде в детдоме Ейска

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Среди воспитанников Ейского детского дома на Кубани, убитых в 1942 году членами зондеркоманды СС-10 "а", были дети как минимум восьми национальностей, следует из рассекреченных материалов, предоставленных ТАСС управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Историки восстановили хронологию эксгумации тел погибших, сообщила ТАСС замдиректора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

В октябре СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье о геноциде по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Согласно рассекреченным данным, члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома, материалы были переданы в архив УФСБ России по Краснодарскому краю и ранее СМИ не предоставлялись.

Историки установили несколько подозреваемых, которые на тот период уклонились от уголовной ответственности.

Не щадили никого

ФСБ был рассекречен список воспитанников Ейского детского дома Крайсовета, убитых фашистскими оккупантами 9 октября 1942 года, а также акты судебно-медицинских исследований эксгумированных тел и заключения врачей, датированные 1943 годом. В списке, кроме фамилий и имен убитых, указаны точные даты их рождения, учреждения, из которых дети прибыли в Ейский детский дом, а также имеется графа "национальность". В ней были указаны национальности: русский, татарин, армянин, чех, грузин, немец, еврей, калмык. У одного воспитанника вместо национальности было указано лишь то, что он является выходцем с Украины.

"Подобные списки намного ранее были переданы музею оставшимся в живых воспитанником детского дома Леонидом Васильевичем Дворниковым, но в его списках тогда был только возраст детей, а не даты их рождения, как в рассекреченных материалах. Национальность он там не писал и не указывал, кто из какого детского дома прибыл в Ейск. Мы обратили внимание, что татары были доставлены из Крыма, то есть это крымские татары, скорее всего. Есть немец, то есть нацисты не щадили никого, даже своих соотечественников", - сказала ТАСС Сидоренко.

В акте комиссии Ейского горсовета, датированном 15 апреля 1943 года, имеющемся в распоряжении ТАСС, говорится, что сотрудники детского дома спрашивали оккупантов, куда они планируют везти детей. "Им отвечали: "в Краснодар на лечение", "в баню", "грузить семечки" <…> Когда была разрыта могила, страшная картина представилась нашим глазам: дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли", - говорится в рассекреченных материалах. Согласно этому акту, тогда комиссия пришла к выводу, что дети были погребены заживо.

Сидоренко рассказала ТАСС, что благодаря рассекреченным материалам историки установили, что эксгумация тел производилась неоднократно. "Мы составили хронологию событий 1943 года после войны: 15 апреля приехала комиссия по расследованию этого преступления и провела первую эксгумацию тел, затем был составлен акт. Позже была установлена нехватка документов, 1 июля решили вновь провести эксгумацию для составления еще одного судебно-медицинского акта, кроме того, часть детей была перезахоронена в центре города Ейска в парковой зоне. Затем выяснилось, что акт составлен не в полном объеме и совершили третью эксгумацию как братской могилы, так и места перезахоронения в парковой зоне", - сказала она.

Выводы судебно-медицинской экспертизы

В акте судебно-медицинского исследования, датированном 3 августа 1943 года и рассекреченном ФСБ, говорится, что установить точную причину смерти уже на тот момент было невозможно на основании проведения вскрытий тел из-за большого промежутка времени после захоронения. При этом в заключении врачей по материалам дела об умерщвлении детей, датированном 5 августа, ссылаясь на показания свидетеля, указано, что воспитанников детского дома к будущему месту обнаружения их тел оккупанты везли в грузовых автомобилях, не имеющих окон, двери были закрыты, внутри машины были обиты железом и жестью, автомобили были переполнены.

"Расстояние от места погрузки детей детдома до рва [места обнаружения тел] составляет 3,6 км, здесь немцы разгрузили машины, при том одна из свидетельниц, находившаяся от этих машин на расстоянии около 200 м, показала, что никаких криков со стороны автомашин она не слышала. В данном случае имеет место массовое умерщвление детей однородным способом, что доказывается малым количеством времени (около одного часа), в течение которого была произведена погрузка детей и выгрузка их трупов у рва", - говорится в тексте заключения.

В рассекреченном документе уточнятся, что никаких оснований считать детей заживо погребенными нет, они были похоронены в тех положениях, в которых умерли в машинах в результате отравления отработанными газами автомобилей. "Концентрация этих газов в воздухе, равная 1%, достаточна, чтобы смерть наступила в течение 10-15 минут <…> Смерть детей произошла в кузове автомашины в момент следования от детского дома до ямы (3,6 км за 10-15 минут)", - уточняется в тексте документа.

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в Ейский детский дом перевезли порядка 200 детей, эвакуированных из детского дома в Симферополе. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

На прошлой неделе следственный комитет РФ сообщил, что в Канаду направлен запрос о предоставлении архивных данных на проверяемого на причастность к геноциду в детском доме Ейска на Кубани в 1942 году Гельмута Оберлендера. По данным ведомства, Оберлендер служил переводчиком, в 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и участников карательной операции были задержаны, дали признательные показания, ряд из них были осуждены, а Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия, после капитуляции Германии смог избежать уголовной ответственности. СК РФ также сообщало, что Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в деятельности указанного подразделения, в декабре 2019 года было принято решение о лишении его ранее выданного гражданства.