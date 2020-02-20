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Власти Дагестана впервые утвердили республиканскую инвестиционную программу на три года

На ее реализацию из бюджета выделят более 9 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Республиканская инвестиционная программа в Дагестане впервые разработана и утверждена на трехлетний период. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.

Ранее Республиканская инвестиционная программа утверждалась на один год.

"В 2020 году Республиканская инвестиционная программа впервые утверждена на трехлетний период <...> И вся эта работа проводилась и проводится в тесном взаимодействии с депутатами Народного Собрания республики", - сказал Султанов.

По его словам, программа также впервые утверждена в самом начале года, в январе, это дает преимущество и позволит главным распорядителям бюджетных средств начать работу с прицелом на долгосрочные контракты.

"Во-первых, нет необходимости заключать контракты ежегодно. Во-вторых, строительный и другой бизнес, который связан со строительством, может планировать свою деятельность на длительный период. В целом утверждение данной программы на три года позволит сократить временные потери на ежегодные аукционные процедуры, обеспечить заключение контрактов на весь период строительства объекта, а также устранить риски возможной смены подрядной организации в процессе строительства и приступать к строительству с самого начала финансового года", - пояснил собеседник агентства.

Он сообщил, что на реализацию Республиканской инвестиционной программы в 2020 году из регионального бюджета выделено более 9 млрд рублей, что на 1,5 млрд больше по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 2017 годом рост составил более чем в 7,5 раза. "Всего намечено к финансированию 302 объекта во всех муниципальных образованиях республики", - заключил глава Минэкономразвития Дагестана.

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