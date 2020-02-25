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Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Удмуртии

Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи

ИЖЕВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе в Удмуртии, в результате столкновения пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"25 февраля около 15:04 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 15-м км автодороги регионального значения 94К-28 Сарапул - Каракулино с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения 7 человек получили травмы, в том числе двое детей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что авария произошла в районе деревни Митрошино Сарапульского района.

На месте работали 8 единиц техники и 24 человека, от МЧС - 2 единицы техники и 8 человек личного состава. "Личным составом ГУ МЧС России по Удмуртии и поисково-спасательным отрядом проводились работы по деблокированию пострадавших и отключение аккумуляторных батарей. Обстоятельства и причины ДТП выясняются", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияУдмуртия
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