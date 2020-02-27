Маркированные пешеходные туристические маршруты появятся в Чечне до конца года

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2020 году создать первые маркированные пешеходные туристические маршруты на территории горных районов республики. Об этом журналистам сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"В связи с частыми запросами жителей республики организовать туристские пешие походы в горных районах, нами было принято решение определить самые интересные туристские маршруты для дальнейшего их обустройства и маркирования. Маркировка позволит потенциальному туристу понять уровень сложности маршрута для правильного распределения времени и сил, а также обезопасит его на пути следования. Надеемся, что нам удастся реализовать намеченные планы в ближайшее время и запустить маркированные пешие турмаршруты уже летом этого года", - отметил Байтазиев.

По его словам, маркированные маршруты будут охватывать объекты культурного наследия республики и природные достопримечательности в горной части Чечни. "Продолжительность подобных походов будет от одного до нескольких дней. Такие маршруты смогут преодолевать новички в туризме, профессиональны и группы туристов с детьми", - сказал он, добавив, что созданием маршрутов займется команда проекта Рутрейл.

Чечня намерена в 2020 году, который объявлен в республике Годом туризма, принять до 400 тыс. туристов. В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезенойам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".