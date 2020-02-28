Экологи ожидают увеличение поголовья бизонов в Якутии на 36% в 2020 году

ЯКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Экологи Якутии ожидают в 2020 году увеличение популяции лесных бизонов в регионе на 36% - до 300 голов. Увеличение поголовья, которое на данный момент оценивается в 220 особей, предполагается благодаря завозу 30 лесных бизонов весной из Канады и получению приплода, сообщил ТАСС в пятницу начальник управления биологических ресурсов Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии Роман Сметанин.

Проект воссоздания жизнеспособной популяции американских лесных бизонов, которая находится под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале, осуществляется с 2006 года. В соответствии с соглашениями между правительством Якутии и Агентством парков Канады в регион тремя партиями уже завезли 90 животных. Для их адаптации построили два специализированных питомника - "Усть-Буотама" в Хангаласском улусе и "Тымпынай" в Горном улусе.

"В настоящее время в Якутии насчитывается 220 лесных бизонов. После прибытия 30 голов и рождения телят в этом году мы ожидаем увеличение поголовья до 300", - сказал Сметанин.

Он отметил, что ориентировочная дата перевозки животных из Канады в Якутию - 25 марта. Власти намерены выделить на транспортировку более 20 млн рублей. "От нас должен полететь Ил-76, нагруженный пустыми специализированными трейлерами, который должен приземлиться в Эдмонтоне (столица канадской провинции Альберта), [далее] от него в 50 км находится природный парк "Элк-Айленд", [где находятся бизоны]", - добавил Сметанин.

По его словам, на данный момент идет согласование ветеринарного сертификата. "Мы ждем канадской стороны, там [идет] очень сложное документальное оформление: сейчас ждут согласования ветеринарного сертификата членами Евразийского экономического союза. Все страны - члены союза должны согласовать сертификат, это долгий процесс", - добавил Сметанин.

Первоначальный ареал лесного бизона включал обширные территории таежных лесов Аляски и провинций Канады. Комитет по Охране редких видов Канады включает его в список видов, находящихся в опасности. По данным ученых, лесные бизоны обитали на территории современной Якутии в эпоху плейстоцена, одновременно с мамонтами. Считается, что вселение лесных бизонов в таежные экосистемы Якутии в большей степени соответствует мероприятиям по восстановлению исконной фауны и является реаклиматизацией.