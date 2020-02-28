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75-летие Победы

Участники перехода к 75-летию Победы прошли уже 3 тыс. км по Дальнему Востоку

Военные идут пешком, на лыжах и едут за снегоходами в тяжелых природных условиях
Описание
© Преcc-служба Восточного военного округа

УЛАН-УДЭ, 28 февраля. Военнослужащие Восточного военного округа, участвующие в переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы, преодолели в общей сложности около 3 тыс. км по территории Дальневосточного федерального округа. Они продолжают путь по Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе округа.

"Участники уникального перехода преодолели порядка 3 тыс. км сложнейшего пути по регионам Дальнего востока и Восточной Сибири. Свой путь военнослужащие начали в Хабаровском крае, затем прошли Еврейскую автономную область, Амурскую область, Забайкальский край и Республику Бурятия. Военнослужащие побывали в более чем 20 населенных пунктах, в том числе в городах Биробиджан, Белогорск, Чита, Улан-Удэ. Там прошли масштабные военно-патриотические акции "Все для фронта - все для Победы", - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие преодолели горно-холмистые, заболоченные, лесистые районы маршрута. Большая часть пути пролегала по акваториям рек Амур, Зея, Ингода, Селенга. "Тяжелейшим испытанием для спортсменов стал переход через заснеженный перевал Мандрик в Республике Бурятия, высота которого достигает 860 метров. Уникальным стал участок прохождения озера Байкал, который военные преодолели на лыжах, а также комбинированным способом крепления и сцепки за снегоходами", - отметили в округе.

Сейчас военнослужащие идут по территории Иркутской области. Основным способом передвижения команды является пеший марш с использованием лыж. Более равнинные участки преодолеваются военными при помощи отечественных снегоходов "Варяг" путем связки и движения на фаллах.

Уникальный переход до Москвы под знаменем Победы протяженностью около 8,5 тыс. км начался 28 января в Хабаровске. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военных в столицу ожидается 7 мая.

Примером для военных Восточного военного округа послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти особой Краснознаменной дальневосточной армии в 1934-1935 годах. "Тогда молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 км за 120 дней", - пояснили в пресс-службе.

Теги
РоссияИркутская областьБурятияЗабайкальский крайХабаровский крайАмурская областьЕврейская автономная областьДальний Восток75-летие Победы
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